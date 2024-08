Team Ocean machte Station in Düsseldorf Abenteurer werben für sparsamen Umgang mit Trinkwasser

Evers, Wilco van Rooijen, Sara Eenhoorn und Joost Schutte haben ein Ruderboot bauen lassen, mit dem sie zu aufsehenerregenden Ausfahrten aufbrechen. So starteten die vier Niederländer diesen Sommer in der Nähe der Rheinquelle und ruderten bis zur Nordsee. Dabei machten sie vor einigen Wochen auf Einladung ihres Sponsors, der Düsseldorfer Firma Grohe, auch Station im Düsseldorfer Yachtclub. Unterwegs kamen sie mit sechs Litern Wasser am Tag aus, während der durchschnittliche Verbrauch in Deutschland bei 130 Litern liegt.