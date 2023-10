Forschung in Düsseldorf Wie fahrtüchtig sind Menschen mit Beeinträchtigungen?

Die meisten Menschen halten sich für besser als sie sind – vor allem beim Autofahren. Da sind die Deppen immer die anderen. Selbst wer nach einem Sturz mit einem Gipsarm am Steuer sitzt, glaubt meist immer noch fest an seine uneingeschränkte Fahrtüchtigkeit. Aber ist das tatsächlich so? Und wann wird es gefährlich für sich selbst und andere? Das untersucht zurzeit ein Ärzte-Team der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie am Uniklinikum mithilfe modernster Technik.