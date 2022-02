Streit bei Spedition : Te Heesens sind bei ABC Logistik ausgeschieden

Düsseldorf Auf die Übernahme der Spedition folgt das Aus für die langjährigen Chefs Holger te Heesen und seinen Sohn Michael. Die Trennung erfolgte offenbar alles andere als friedlich.

Leistungen ABC Logistik bietet mehrere Leistungen als Spedition und Logistiker. Kerngeschäft ist der Bereich „Spedition & Transport“, hinzu kommen auch „Lagerlogistik“, „Mehrwertlogistik“ und „Montagelogistik“. Bei letztgenanntem Punkt werden die Fahrer zu Monteuren. Sie bauen dann etwa die Kühlmöbel in einer Gastronomie auf und schließen sie an. Mit „Incharge“ wird zudem der Warenverkehr auf der „letzten Meile“ in Düsseldorf gebündelt.

So handhabt es auch der im Impressum verbliebene Geschäftsführer Ghislain Fernandez im Gespräch mit unserer Redaktion. Er hat diese Rolle nach der Übernahme von ABC Logistik durch das französische Transportunternehmen Heppner im vergangenen Jahr übernommen, er ist für alle Niederlassungen des Familienunternehmens (3600 Mitarbeiter) in Deutschland zuständig.

Zu welchen Konditionen der Deal geschlossen wurde, ist nicht bekannt. Auch hierzu schweigen die te Heesens und Heppner. Bei der inhaltlichen Ausrichtung des Unternehmens allerdings war man offenbar einig. Auch jetzt glaubt Michael te Heesen, wie er sagt, dass Heppner die damals öffentlich bekundeten Ziele weiter verfolge. So liegen Spekulationen nahe, dass der Bruch am Ende damit zu tun haben könnte, dass weniger Einfluss auf Entscheidungen im Unternehmen genommen werden konnte als gedacht.

Im September hatte Holger te Heesen noch zur Übernahme gesagt, dass sie „im Einklang mit unseren unternehmerischen Werten“ stehe und „Wachstumschancen“ mit sich bringe. „Durch die Vernetzung unserer Ressourcen mit einer internationalen Unternehmensgruppe wie Heppner sind wir in der Lage, unseren Kunden Transportlösungen über größere Distanzen anzubieten, insbesondere im internationalen Warenverkehr von und nach Frankreich.“ In diese Richtung ist bereits einiges passiert, wie Fernandez sagt. Der Anteil am Umsatz über Stückguttransporte dieser Art habe sich erhöht. Insgesamt peile man in diesem Jahr einen weiter steigenden Umsatz von 27 auf 30 Millionen Euro an.