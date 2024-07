Jetzt ist Düsseldorf Swiftdorf Taylor Swift hat sich ein Hotel in Düsseldorf ausgesucht

Düsseldorf · Sie tritt in Swiftkirchen auf, aber sie wohnt in Swiftdorf: Taylor Swift nächtigt mit ihrer Entourage in einem Luxus-Hotel in der NRW-Landeshauptstadt. Die Polizei ist auf einen Massenauflauf von Fans vor dem Gebäude eingestellt.

18.07.2024 , 11:23 Uhr