Jetzt ist Düsseldorf Swiftdorf Taylor Swift schläft in Hotel in Düsseldorf – aber fährt früh wieder zur Konzert-Arena

Drei Konzerte gibt Superstar Taylor Swift in Gelsenkirchen, Kostenpflichtiger Inhalt der erste Auftritt am Mittwochabend war die von den Fans erhoffte umjubelte Show der Superlative. Für den notwendigen guten Schlaf danach hat sich die Sängerin eine gute Adresse ausgesucht: Die 34-Jährige und ihr engster Zirkel wohnen während des Touraufenthalts in NRW im Breidenbacher Hof, dem besten Fünf-Sterne-Hotel der Region. Eine Sichtung des Superstars gab es am Donnerstag vor dem zweiten Konzert aber nicht; stattdessen setzte sich der Tross schon früh wieder in Richtung Gelsenkirchen in Bewegung.