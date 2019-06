Düsseldorf : Taxi-Fahrer protestieren gegen Scheuer-Pläne

Düsseldorf Unternehmer befürchten, dass der Verdrängungswettbewerb von Uber für die Kunden zu höheren Preisen führt.

Die Taxi-Fahrer in Düsseldorf haben mit einer Mahnwache auf dem Johannes-Rau-Platz gegen die Pläne von Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer protestiert, das Personenbeförderungsgesetz zu ändern. „Wir fordern, die Rückkehrpflicht für Mietwagen nicht fallen zu lassen“, erklärt Thomas Grätz, Geschäftsführer des Bundesverbandes Taxi- und Mietwagen. Von solch einer Maßnahme werde nur Uber profitieren. Dabei begehe das Unternehmen bereits jetzt „hundertfache Verstöße gegen geltende Regeln und das Personenbeförderungsgesetz“.

Doch genau dieses sei auch ein Verbraucherschutzgesetz, meint Dennis Klusmeier, Chef von Taxi-Düsseldorf. „Uber & Co. betreiben einen Verdrängungswettbewerb, der letztendlich zulasten der Kunden gehen wird“, so Klusmeier. Und er macht eine Rechnung auf. „Wenn ein Uber-Fahrer 40 Minuten fährt und dann sieben Euro verdient, von denen er auch noch 25 Prozent an Uber und 19 Prozent Mehrwertsteuer abführen muss, dann liegt er weit unter dem Mindestlohn.“