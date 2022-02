Wieder Proteste in Düsseldorf : Corona-Demonstranten behindern Verkehr in der Innenstadt

Blick auf Teilnehmer der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen am 12. Februar 2022 in Düsseldorf. Foto: dpa/Roberto Pfeil

Düsseldorf Der lange Prozestzug von Gegnern der Corona-Maßnahmen am Samstag in Düseldorf sorgte für spürbare Verkehrsprobleme. An acht Punkten entlang der Strecke fanden zudem Gegendemonstrationen statt.

Tausende Gegner der Corona-Maßnahmen haben am Samstag in Düsseldorf gegen die geplante Impfpflicht demonstriert und damit für erhebliche Verkehrsprobleme in der Innenstadt gesorgt. Die Demonstration zog am Nachmittag vom Johannes-Rau-Platz aus auf einer Route durch die Innenstadt, die von der Polizei gegenüber dem ursprünglich geplanten Weg etwas abgeändert worden war. An acht verschiedenen Punkten der Strecke gab es angemeldete Gegenkundgebungen.

Ein Polizeisprecher sagte, angesichts der Vielzahl der Demonstranten habe es bereits bei der Anfahrt verspätet eintreffender Demo-Teilnehmer Probleme gegeben. Die Rheinkniebrücke wurde vorsorglich stadteinwärts gesperrt, um an der Abfahrt keinen problematischen Rückstau entstehen zu lassen.

Trotzdem entstanden an zahlreichen Teilen der Strecke, die unter anderem über die Bilker Allee und die Corneliusstraße führte, lange Wartezeiten. Viele Autofahrer in kleineren Nebenstraßen mussten lange im Auto sitzen, während der Prozestzug vorbeiging. „Sich heute in der Innenstadt fortzubewegen, ist wirklich nicht ratsam“, sagte der Sprecher. Eine zuverlässige Schätzung der Teilnehmerzahl konnte er zunächst nicht abgeben.

Lesen Sie auch Proteste in Düsseldorf : Warum die Corona-Demos jede Woche die Innenstadt lahmlegen

Die Demonstranten hatten Schilder dabei, auf denen Forderungen wie „Kein Impfzwang“ standen, und wiederholten immer wieder den Sprechchor: „Friede, Freiheit, Selbstbestimmung“. Vor dem Start wies ein Sprecher seine Mit-Demonstranten per Lautsprecher-Durchsage auf die Maskenpflicht hin: „Auch wenn wir alle wissen, dass das Blödsinn ist, möchte ich euch bitten, euch daran zu halten.“ Zahlreiche Teilnehmer verzichteten aber auf die Masken oder trugen sie unter dem Kinn.