Begehrte Modemarke in Düsseldorf Tausende Fans warten stundenlang vor „Peso“-Store

Etwas später kamen Julia und Felix, die immerhin noch eine halbe Stunde hinter Dortmund wohnen. Gegen 14.30 Uhr standen die beiden am hinteren Ende der Schlange. „Wir sind aber auch erst eine halbe Stunde da. Bis wir dran sind, dauert es bestimmt noch drei bis vier Stunden.“ Dass sich das lohnen wird, sind sich beide sicher. An der anderen Seite der Schlange, nämlich direkt vor dem Eingang, standen zu dieser Zeit schon Leon und Max. Um Viertel vor 8 kamen die Kölner am Schadowplatz an, seit 10 Uhr standen sie in der Schlange. „Wir haben es gleich geschafft und sind schon richtig gespannt.“ Nach der Wartezeit gab es auch die Möglichkeit, ein Foto mit Gründer Justin Fuchs zu machen, der den ganzen Tag vor Ort in einem Bereich neben dem Store war.