Laufevent in Düsseldorf : Tausende waren beim Firmenlauf B2Run am Start

Tausende waren beim Firmenlauf B2Run am Start

Laufevent in Düsseldorf

Das Team der Rheinische Post Mediengruppe beim Treffen vor dem Lauf in der Arena: Mitarbeiter und Leser waren gemeinsam am Start. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Zwei Jahre lang fiel das beliebte Firmen-Event wegen Corona aus, nun ging es wieder auf die Strecke an der Arena. Mehr als 7000 Läuferinnen und Läufer waren dabei. Mitarbeiter und Leser der Rheinische Post Mediengruppe bildeten ein gemeinsames Team.

Gute Laune und schnelle Füße: Rund 7500 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 300 Unternehmen sind am Freitagnachmittag beim Firmenlauf B2Run angetreten. Die Strecke ist mit 6,2 Kilometern bewusst eher kurz gewählt, damit auch weniger geübte Läufer Spaß am Mitmachen haben – ohnehin geht es aber den meisten mehr um das Gemeinschaftserlebnis mit Kollegen als um Bestzeiten.

Die Strecke führte ein gutes Stück am Rhein entlang über den Lohauser Deich, Höhepunkt war für die meisten wohl der Zieleinlauf in die Merkur Spiel-Arena. Unterwegs feuerten mehrere Trommelgruppen die Läufer an und animierten sie, noch einmal alles zu geben.