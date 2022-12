Leiter der Long-Covid-Ambulanz „Tausende Düsseldorfer sind von Long Covid betroffen“

Für Menschen, die auch nach ihrer Corona-Infektion nicht gesund werden, gibt es seit Herbst 2020 an der Düsseldorfer Uniklinik eine Long Covid-Ambulanz. Geleitet wird sie von Dr. Björn Jensen, Internist, Spezialist für Infektionen und Oberarzt an der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie und Infektiologie. Der 50-Jährige ist zudem Co-Sprecher des Forschungsprojekts „Beyond Covid“, das in Düsseldorf koordiniert wird. Er berichtet, wann ihm klar war, dass es in der Stadt eine solche Ambulanz braucht – und warum diese bis nächstes Jahr ausgebucht ist.