Proteste in 18 Städten : Tausende demonstrieren in NRW für Seenotrettung

Düsseldorf Mehrere tausend Menschen haben am Samstag in insgesamt 18 nordrhein-westfälischen Städten gegen die Kriminalisierung von Seenotrettern demonstriert. Mit den Protestaktionen wollten die Veranstalter auch auf das Leid der Flüchtlinge im Mittelmeer aufmerksam machen.

In NRW fanden Kundgebungen unter anderem in Aachen, Bielefeld, Bochum, Bonn, Detmold, Dinslaken, Dortmund, Düren, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Leichlingen, Lennestadt, Münster, Oberhausen, Köln und Wuppertal statt. In Bielefeld nahmen etwa 700 Menschen teil. „Es ist Zeit zu zeigen, dass Bielefeld ein sicherer Hafen ist“, hieß es auf Transparenten. In Detmold forderten die rund 400 Demonstranten: „Stoppt das Sterben im Mittelmeer.“ In Bochum fand eine Wander-Mahnwache statt.