Düsseldorf: Taubenschwänzchen in der Stadt

Taubenschwänzchen in Düsseldorf

Düsseldorf Laura Kaiser und ihr Freund haben einen ungewöhnlichen Gast auf ihrem Balkon in Düsseldorf entdeckt: Mit seinem schnellen Flügelschlag erinnert er an einen Kolibri. Tatsächlich ist es aber ein Schmetterling.

Es war an einem Samstagnachmittag, als Laura Kaiser und ihr Freund Simon Dominicus unerwartet Besuch bekamen. Ein rund vier Zentimeter großes Tier flatterte von Blumenkasten zu Blumenkasten. „Wir dachten zuerst, dass es ein Kolibri ist, weil es so schnell mit den Flügeln geschlagen hat.“ Auch der lange Saugrüssel kam den beiden ungewöhnlich vor. Als sich der Falter schließlich an ihrem Eisenkraut zu schaffen machte, griff das Paar zur Kamera und setzte das Video bei Facebook ins „Nettwerk Düsseldorf.“