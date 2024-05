Stadtsauberkeit und Umweltschutz Tatkräftige Hilfe für Kippen-Wochen in Düsseldorf gesucht

Deshalb ruft die Umweltorganisation Rhine Clean Up (RCU) zu einer Aktionswoche auf. Ab Freitag, 3. Mai, bis Freitag, 10. Mai, sollen alle Düsseldorferinnen und Düsseldorfer, egal ob Einzelperson, Verein, Gruppe oder Firma, in ihrem Umfeld die schädlichen Kippenstummel einsammeln. Am Freitag, 10. Mai, sollen die so gesammelten Kippen dann am Infostand an der Schadowstraße neben Peek & Cloppenburg zwischen 10 und 14 Uhr abgegeben werden. Dort werden sie in die Kippensäulen gekippt, um zu sehen, wie viel in diesem Jahr zusammengekommen ist.