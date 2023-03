Rosé und Alkoholfreies immer beliebter Tastings und Trends bei der ProWein

Auch das Thema Verpackung nimmt einen großen Raum ein: Rund 40 Prozent der CO2-Emissionen eines Weines gehen auf das Konto der Glasflasche. Die Suche nach klimaneutraleren Alternativen und nicht zuletzt die gestiegenen Kosten für Glasflaschen lassen nationale und internationale Weinproduzenten nach Alternativen suchen. So stellten bei der Pressekonferenz Katja und Ansgar Galler vom gleichnamigen Bio-Weingut in der Pfalz ein Weißwein-Cuvée in einer 0,5-Liter-Bierflasche mit Kronkorken vor – damit sind sie Teil des deutschlandweiten Pfandsystems. Aus Baden-Württemberg stammt die Idee, Wein in 0,75-Liter-Mehrwegflaschen abzufüllen und sie innerhalb des bundesweiten Pfandsystems zu vertreiben. Präsentiert wird die neue Flasche erstmals auf der ProWein. Ein italienisches Weingut brachte eine Weinflasche aus Papier auf den Markt. Andere Branchenvertreter setzen auf Pet-Flaschen. Die ProWein will das Augenmerk auch auf „sprechende Weinetiketten“ lenken: Mithilfe des Smartphones können Kunden Audio-Informationen zum Wein abrufen. Über eine App gibt es auch Augmented Reality.