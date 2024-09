Senioren-Tanzprojekt in Düsseldorf Bei Tanzlust sind die Generationen in Bewegung

Die Vorführung gewinnt zusätzlich durch den Live-Auftritt der Band. Sie passt ihr aus Songs der 1959er- und 1969er-Jahre bestehendes musikalisches Repertoire an die Anforderungen einer Tanzperformance an. Zum Abschluss der Vorstellungen spielt die Band noch einmal auf und lädt auch alle Zuschauenden zum Mitmachen an. Die Premiere ist am Sonntag, 22. September, 15 Uhr, am „Bauwagen der Demokratie“, Bachstraße 139. Am Freitag, 27. September, 15.30 Uhr, geht’s im Dorothee-Sölle-Haus, Hansaallee 112, und am Freitag, 25. Oktober, 20 Uhr, Kulturkirche „Off Church“, Christuskirche, Kruppstraße 11, weiter. Der Eintritt ist frei und barrierefrei zugänglich.