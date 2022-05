Am Montagabend gibt es die letzte Aufführung : Der Tanz der Vereinsamten

Jeder der Tänzer agierte auf der Wiese vor dem Theatermuseum für sich alleine. Egal, ob an oder in einer der Bubbles. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Im Hofgarten zeigt das Ensemble „Küppers & Konsorten“ eine Outdoor-Perfomance mit Kunststoff-Bubbles über die Auswirkungen von Corona. Am Montag um 18 Uhr gibt es das Stück ein letztes Mal zu sehen.

Von weitem sehen sie aus wie riesige Seifenblasen, die sich über den sattgrünen Rasen auf der Wiese vor dem Theatermuseum kugeln. Wer näher kommt, erkennt die Menschen in und rund um fünf aufgeblasene, überdimensional große, durchsichtige Kunststoff-Kugeln. Spaziergänger, Fahrradfahrer und vor allem Kinder bleiben stehen, setzen sich auf den Rasen oder unter die Bäume und schauen zu, wie vier Figuren, darunter zwei zeitgenössische Tänzerinnen die „Bubbles“ ins Rollen bringen. Während die Tänzerinnen Moonjon Kim und Camila Scholtbach sich rund um die Kugeln bewegen, sie aufeinanderstapeln oder hintereinander reihen, sie an Bäume drücken und den Stamm hinauf schieben, gehen, stehen und sitzen die beiden jungen Männer, Richard Schelenz und Leon Küppers, isoliert in den Kugeln – können sich nur eingeschränkt bewegen.

Mit dieser Mensch- und Objektinstallation in der historischen Parkanlage des Hofgartens begeben sich Claudia Küppers und ihr Team von „Küppers & Konsorten“ auf ein neues Feld. Die erste Outdoor-Perfomance der Truppe, die seit 2015 Tanztheater für junges Publikum mit Themen aus deren Alltag entwickelt, wurde möglich durch das bundesweite Förderprogramm „Neustart Kultur“. Fünf Tage lang bis einschließlich Montag, zeigen die Tänzer jeweils um 18 Uhr mit ihren lebenden Skulpturen, wie sehr die „Bubble“ zu einem gesellschaftlichen Thema geworden ist. „Und das nicht erst seit Corona“, sagt die Initiatorin und Choreografin der Produktion, Claudia Küppers.

Die Blase steht sinnbildlich für Distanz, Trennung, Sicherheitszone und wirkt – so Küppers – vom Material her wie die transparenten Kunststoffabtrennungen, die wir seit der Corona-Pandemie aus Bars und Cafés kennen. Der Mensch ist zwar sichtbar, doch der nötige Abstand wird durch das transparente Material ersetzt, er befindet sich sprichwörtlich in seiner eigenen „Bubble“, von anderen umringt, gleichzeitig jedoch isoliert.