„The Sound of Literature“ in Düsseldorf : Talk, Musik und Literatur an der Königsallee

Traumhaftes Quartett: Helene Hegemann, Inga Humpe, Chris Jagger und Rainer Schmidt (v.l.) Foto: RP/Brigitte Pavetic

Düsseldorf Ein bemerkenswertes Treffen herausragender Künstler fand am Dienstagabend in Düsseldorf statt: Inga Humpe, Helene Hegemann und Chris Jagger sprachen mit dem Journalisten und Autor Rainer Schmidt über Musik und Literatur. Titel der Veranstaltung: „The Sound of Literature“.

Prinz Harry und Meghan hatten sich am Dienstag gerade aus Düsseldorf verabschiedet, da stiegen schon die nächsten Prominenten auf eine Bühne, und zwar in der Buchhandlung Thalia Mayersche an der Königsallee. Anlass war „The Sound of Literature“ – die Talkreihe ist deshalb besonders, weil sie drei wesentliche kulturelle Akte miteinander verbindet: gute Gespräche, gute Literatur und gute Musik.

Chris Jagger spielte bei „The Sound of Literature“ in der Buchhandlung an der Kö. Foto: Georg Salzburg (salz)

Fröhlich und beschwingt führte Rainer Schmidt nach Ladenschluss auf einer kleinen Bühne auf der vierten Etage der Buchhandlung in den Abend ein. Schmidt ist FAZ-Journalist und Schriftsteller und er moderiert das neue Format „The Sound of Literature“. Dieses basiert auf der Veranstaltungsreihe „Writers‘ Thursday“, die Schmidt 2015 in Berlin gegründet hat und die seitdem mindestens vier Mal im Jahr stattfindet. „Zwei Leidenschaften sind der Grund, warum wir hier heute zusammenkommen“, erzählte er vor ausverkauftem Publikum. „Das sind gute Bücher und gute Musik. Ich habe irgendwann festgestellt, dass es eine fruchtbare Wechselwirkung zwischen beiden Bereichen gibt.“