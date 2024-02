Gastronomie in Düsseldorf Takumi plant 100 Restaurants bis Ende 2025

Schon die Begrüßung von Haruhiko Saeki ist japanisches Understatement in Reinform: Er kommt in Kapuzenpulli und Jeans in den Konferenzraum seines Büros an der Immermannstraße, sagt seinen Nachnamen und überreicht eine Visitenkarte. Nicht einfach so, sondern nach vorne gebeugt. Beide Hände halten mit Zeigefinger und Daumen die Karte und verleihen dem Moment der Übergabe dadurch eine große Portion Bescheidenheit – dabei hat Saeki gar keinen Grund dazu. Denn es lässt sich ohne Übertreibung sagen, dass der 54-Jährige der Gründervater von „Little Tokyo“ in Düsseldorf ist. Und nun schickt er sich an, dass auch in vielen anderen Metropolen Europas seine Ramen-Restaurants für japanisch-kulinarisches Flair sorgen.