Senioren in Düsseldorf Die größte Tagespflege in NRW gibt es in Eller

Da verwundert es, dass die Senioren-Tagespflege „Fortuna“ an der Kissinger Straße jetzt einen Erweiterungsbau eröffnet und sich damit erheblich vergrößert hat. „Mit der zusätzlichen Fläche von 500 Quadratmetern haben wir nun insgesamt 800 Quadratmeter zur Verfügung“, sagt Geschäftsführerin Daniela Häußler. So konnte die Anzahl an Betreuungsplätzen für pflegebedürftige Menschen von 16 auf 48 erhöht werden. Das Team an Pflegekräften umfasst 30 Mitarbeiter. „Der Personalschlüssel ist bei uns höher als von der Kasse vorgegeben, daher können wir auch viel Einzelbetreuung anbieten“, so Häußler.