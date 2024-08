Gesundheit in Düsseldorf Tagesklinik für Suchtkranke steht vor Zäsur

Eine Patientin, die nach eigenen Angaben vorher so ziemlich alles genommen hat, was auf dem Markt zu bekommen war, beschreibt, was in der Tagesklinik genau gemacht wird: Gruppen- und Ergotherapie, Yoga und Schwimmen, Entspannungsübungen und Rückfallprophylaxe, Kunsttherapie und Entspannungstechniken, das gemeinsame Kochen und vor allem die Frage: Wie geht’s nachher weiter, welche beruflichen Perspektiven gibt es? „Es geht darum, der Sucht eine sinnvolle Betätigung entgegenzusetzen“, erzählt die 25-Jährige, die nach einem Praktikum in der OGS nun eine Erzieherinnenausbildung starten will. Dass sie dem Suchtdruck auch an den Abenden und Wochenenden erfolgreich standgehalten hat, hängt zum einen mit ihrer hohen Motivation zusammen, aber ebenso mit den „cleanen Kontakten“, die sie über eine Selbsthilfegruppe frühzeitig aufbauen konnte.