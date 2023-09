Tag des Wassersports Gerresheimer Ruderer besiegen die Erkrather

„Im Rudern sind Mitglieder der am Unterbacher See beheimateten Schülerruderriegen dabei, weil die meisten Schüler der Vereine die Gymnasien besuchen“, erläutert die Geschäftsführerin des Ausschusses für den Schulsport Katja Mischke. „Wie im Sport üblich herrscht zwischen der Ruderriege Gymnasium Gerresheim und der Schüler-Ruder-Gemeinschaft Erkrath eine gesunde Konkurrenz. Bei der Schulstadtmeisterschaft will jeder gewinnen.“ Nach den 19 Rennen, die über 500 Meter gerudert wurden, gingen die Gerresheimer als Ruder-Stadtmeister aus dem Wettbewerb hervor. Sie hatten die „Macht am See“ verteidigt. Das ist keine Selbstverständlichkeit, denn die Erkrather, hatten sich zwischen 2014 und 2022 als die Mächtigeren entpuppt. In den Ruderbooten saßen auch Schüler aus 13 pädagogischen Bildungseinrichtungen aus Benrath, Reisholz, Oberbilk, Eller, Oberkassl und Pempelfort, so war es eine echte Stadtmeisterschaft.