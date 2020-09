Düsseldorf : Tag des offenen Denkmals 2020 abgesagt

Düsseldorf Der beliebte Tag des offenen Denkmals wird in Düsseldorf in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fallen. Ein digitales Ersatzangebot wurde von der Stadt geprüft, konnte aber nicht realisiert werden.

Der Tag des offenen Denkmals findet seit 1993 als Aktionstag immer am zweiten Sonntag im September statt. Bundesweit wurden jedes Jahr mehrere Millionen Besucher gezählt. Auch Düsseldorfer Denkmäler waren in den vergangenen 26 Jahren dabei. Aus der Präsentation der öffentlich zugänglichen und den vielen nur an diesem Tag erlebbaren Denkmäler in privater Hand ist im Laufe der Jahre eine vielbeachtete Großveranstaltung geworden.