Handwerk in Düsseldorf Instrumentenbau erfordert Geduld und Fingerspitzengefühl

Zwischendurch und parallel konnten Interessierte die einzelnen Musikinstrumentenbauer und ihr Handwerk näher kennen lernen. Hier hatte man die Möglichkeit, die Arbeitstechniken und den Herstellungsprozess der Instrumentenbauer zu verfolgen, typische Werkzeuge in Aktion zu erleben und die Instrumente sogar selbst auszuprobieren. Ganz nach dem Motto: Anfassen erlaubt! Der Tag des Musikinstrumentenbaus fand in diesem Jahr bereits zum dritten Mal statt. Einer der Aussteller war Rodolfo Angilletta. Der Geigenbaumeister aus Düsseldorf zeigte interessierten Kindern und Erwachsenen, wie Streichinstrumente entstehen. Wie viele Instrumentenbauer repariert er hauptsächlich bestehende Instrumente und baut nur dann eigene neue, wenn es die Zeit hergibt. Mit im Gepäck hatte Rodolfo Angilletta unter anderem selbstgebaute Geigen und Bratschen und auch eine Achtel-Geige. Die ist so klein, dass Vier- bis Sechsjährige darauf spielen können. In den Bau einer Geige fließen in der Regel zwischen 150 und 250 Arbeitsstunden berichtete er. Es ist also eine Menge Geduld und natürlich Fingerspitzengefühl gefragt.