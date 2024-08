Pur-Musical in Düsseldorf Tag der offnen Tür im Abenteuerland

Mehrmals am Tag wird es die „Behind the Scenes/Wie funktioniert?“-Präsentationen von Abenteuerland im Saal geben. Außerdem können die Gäste beim „Pur Sing Along/Karaoke“ mit Darstellern des Musicals im Club mitmachen und in Tanz-Workshops bringen die Darsteller den Gästen Moves aus dem Musical auf der Probebühne bei. Den ganzen Tag über gibt es durchgängig Backstage-Führungen und Rundgänge, ein Glücksrad und eine Hüpfburg im Außenbereich sowie ein gastronomisches Angebot.