Tag der offenen Tür im Schauspielhaus Düsseldorf Schlange stehen für Kostüme, skaten vor dem Schauspielhaus

Doch noch ist es Nachmittag und so manch Interessent kämpft hart um eines der besonders begehrten Stücke aus dem Kostümfundus. Ein weißes langes Shirt mit Che Guevara-Aufdruck hat es Maria Stanicz angetan. „Genau meine Größe“, sagt sie während sie das Shirt vor sich hält und einen prüfenden Blick in einen der bereitgestellten Spiegel wirft. Neben ihr überlegt Marvin, ob er mal in einen Ganzkörperanzug aus Samt schlüpfen soll. Andere sind da schon weiter und versuchen mühsam wieder aus einem Tierkostüm zu kommen.