Am Samstag in Düsseldorf Grünes Band setzt Zeichen für Kinderhospizarbeit

In diesem Jahr laufen der AKHD und das Regenbogenland beim karnevalistischen Kinder- und Jugendumzug in der Innenstadt mit. Dort werden auch Informationen zu der Kinder- und Jugendhospizarbeit verteilt. An der Aktion „Ein grünes Band, das verbindet“ kann sich jeder beteiligen, indem er am 10. Februar bei Instagram ein Foto postet mit dem #tag­derkinderhospizarbeit. Ein grünes Band kann im Büro des AKHD, Nord Carree 1, abgeholt werden.