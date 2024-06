Hilfsorganisation in Düsseldorf Tafel fürchtet wegen Großmarkt-Aus um ihre Zukunft

Info

Hilfe Die Tafel ist eine gemeinnützige Organisation, die es fast 1000 Mal in Deutschland gibt. Das Ziel: Lebensmittel, die nicht mehr verwendet werden, an Bedürftige verteilen. In Düsseldorf gibt es neun verschiedene Ausgabestellen, wöchentlich kommen nach Angaben der Tafel bis zu 10.000 Menschen dorthin.

Heimat Seit 30 Jahren gibt es die Tafel Düsseldorf, seit 2020 ist die Zentrale an der Hugo-Viehoff-Straße am Großmarkt in Derendorf. Die Stadt hat den Mietvertrag zu Ende 2024 gekündigt, weil das Gelände an die Stadttochter IDR verkauft wurde – um das Grundstück anderweitig zu nutzen.