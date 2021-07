Ein Schwerverletzter : Täter flieht nach Auseinandersetzung am Worringer Platz

Düsseldorf Am Donnerstagnachmittag soll es am Worringer Platz in Düsseldorf zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen sein – einer wurde dabei schwer verletzt.

Am Worringer Platz ist es am Donnerstagnachmittag zu einer schweren Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Kurz nach 16 Uhr wurde die Polizei alarmiert – vor Ort trafen sie eine Person an, die bei dem Streit schwer verletzt wurde. Nach Erkenntnissen der Polizei schwebt der Mann aber nicht in Lebensgefahr. Der mutmaßliche Täter hatte den Worringer Platz bereits verlassen, die Polizei fahndet nach ihm.

Der Worringer Platz in Stadtmitte gilt als einer der Haupttreffpunkte für die alkohol- und drogenabhängige Menschen in Düsseldorf.

(veke)