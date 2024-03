Ehemalige Bundestagsabgeordnete aus Düsseldorf Politikerin Sylvia Pantel tritt aus der CDU aus

Die Politikerin Sylvia Pantel will die CDU offiziell verlassen. Sie hat den Austritt aus der Partei beantragt, wie der Bundestagsabgeordnete Thomas Jarzombek am Donnerstag im Gespräch mit unserer Redaktion bestätigte. Der Austritt dürfte für viele nicht überraschend kommen – bereits in den vergangenen Monaten hatte sich Pantel von wichtigen Ämtern in Düsseldorf zurückgezogen.