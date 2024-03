CDU-Politikerin in Düsseldorf Pantel schließt Wechsel zur Werteunion nicht aus

Über den Vorsitzenden und ehemaligen Verfassungsschutzchef Kostenpflichtiger Inhalt Hans-Georg Maaßen hatte sich Pantel stets sehr wertschätzend geäußert, ihn noch als Vorsitzende der Frauenunion 2019 nach Düsseldorf eingeladen. Bei einer Diskussion zum Thema „Die Repräsentationslücke – brauchen wir eine neue Partei zwischen Union und AfD?“ in Wetzlar hatte Pantel im vergangenen Jahr mit Maaßen und einem AfD-Bundestagsabgeordneten auf einem Podium gesessen, was ihr bei der CDU in Düsseldorf massive Kritik eingebracht hatte.