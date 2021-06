Vor Abstimmung im Bundestag : Düsseldorfer CDU-Abgeordnete stellt sich gegen Corona-Sonderregelung

Düsseldorf Der Bundestag soll einer erneuten Verlängerung der „epidemischen Lage“ zustimmen. So will es die Bundesregierung. Sylvia Pantel ist Mitunterzeichnerin eines Briefes, der diesen Schritt ablehnt. Sie kritisiert auch ein anderes Projekt im Zuge der Pandemiebewältigung.

In einem Brief an die Abgeordneten, über den die „Bild“-Zeitung zuerst berichtet hatte, fordern fünf CDU- und ein SPD-Abgeordneter einen Kurswechsel. Die Unterzeichner, unter denen Pantel ist, wollen ein Ende der Beschränkungen erreichen. „Ich sehe derzeit nicht mehr die Voraussetzungen für solche Eingriffe in die Bürgerrechte“, sagte Pantel unserer Redaktion. Sie verweist auf die gesunkene Zahl der Neuinfektionen, die Entspannung im Gesundheitssystem und die steigende Impfquote. Die Regierung habe den Menschen versprochen, die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten. Befürworter des Schritts verweisen hingegen darauf, dass viele aktuelle Regelungen wie die Impfverordnung oder Einreiserestriktionen an der Feststellung hängen.