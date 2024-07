Kostenlose Konzertreihe in Düsseldorf Swinging Funfares starten das Jubiläumsjahr der Hofgartenkonzerte

Hunderte Menschen nahmen das zum Anlass, um mit Livemusik in den Sonntag zu starten. Einige von ihnen waren extra für das Konzert gekommen, andere blieben bei ihrem Spaziergang stehen und schauten sich den Auftritt der Band an. Nahe der Jägerhofallee performten die Swinging Funfares einige ihrer Lieder, aber auch mehrere Coversongs. Besonders am Ende, als sie „Tage wie diese“ von den Toten Hosen intonierten, fing das Publikum an zu schunkeln und sang laut mit. Eine Besucher saßen auf Decken, andere hatten Stühle mitgebracht, manch einer stand nicht still, sondern tanzte lieber. Eine Stunde lang dauerte der Auftritt der Band.