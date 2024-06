Bauen in Düsseldorf SWD-Projekt für Bauherrenpreis nominiert

Zwei Jahre nach der Fertigstellung hat das SWD-Wohnprojekt an der Löbbeckestraße eine bedeutende Anerkennung durch die Nominierung für den Deutschen Bauherrenpreis erhalten. Das Mehrfamilienhaus ist als Projekt in der Rubrik „Neubauten“ nominiert worden. Insgesamt 195 Wohnungsbauprojekte, die zwischen 2020 und 2023 fertiggestellt wurden, haben sich an dem Wettbewerb beteiligt. Die Preisträger werden am 26. Juni in Berlin bekanntgegeben.