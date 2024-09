Von zwei Düsseldorfern gestaltet Neuer Düsseldorf-Kalender 2025 erzählt Geschichten über die Stadt

Aber selbst die Klassiker bekommen einen ganz persönlichen Touch durch die Art, wie Henk Wyniger seine Motive grafisch umsetzt. Da wird die Gaslaterne im Ständehauspark im Dezember zur Vorlage für Sven-André Dreyers „Wintermärchen“. Wie viel Autobiografisches in seinen Geschichten steckt, wollte er zwar nicht verraten, aber wer in der Stadt aufgewachsen ist, wird sich in der einen oder anderen ohnehin an eigene Erfahrungen erinnert fühlen.