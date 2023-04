Einkaufen in Düsseldorf Supermarkt in Holthausen soll frühestens im Juni neu eröffnen

Letztmalig konnten Kunden Anfang Januar in der Filiale einkaufen. „Wir bauen für euch den Super-Discount“, steht seitdem auf einem Plakat am Eingang des Marktes. Die Rewe-Group, zu der Penny gehört, informiert auf dem Plakat außerdem darüber, wo sich Penny-Filialen in der Umgebung befinden, die Kunden während des Umbaus nutzen können. Der von der Itterstraße aus am nächsten gelegene Markt befindet sich an der Kölner Landstraße in Wersten.