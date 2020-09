10.000 Demonstranten in Düsseldorf erwartet : Superintendent unterstützt Gegenprotest zur Corona-Demo

Düsseldorf Die Evangelische Kirche in Düsseldorf positioniert sich gegen die Corona-Demontstration am Sonntag. Superintendent Heinrich Fucks ruft zum Gegenprotest auf.

Das Bündnis Düsseldorfer Appell, das in Trägerschaft der Diakonie in Düsseldorf ist, schließt sich damit der Gegendemonstration des Bündnisses „Düsseldorf stellt sich quer“ an. Am Sonntag um 14 Uhr auf dem Johannes-Rau-Platz werden die Teilnehmer des Gegenprotests erwartet.