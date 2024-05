Modemarke Superdry verlässt Altstadt Ältestes Stadthaus in Düsseldorf bekommt neuen Mieter

Die Schilder im Schaufenster verraten schon, dass sich hier was verändert: „Dieser Store schließt“, steht seit einigen Tagen in großen Buchstaben am Eingang des Geschäfts an der Flinger Straße 36 in der Altstadt. Die britische Modemarke Superdry verkauft dort seit acht Jahren ihr komplettes Sortiment, darunter auch die beliebten Jacken und Kapuzenpullis. „Aktuell haben wir 50 Prozent auf alle Artikel, denn am 15. Juni ist unser letzter Verkaufstag in Düsseldorf“, sagt ein Mitarbeiter.