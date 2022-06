Tankrabatt verpufft : Super kostet in Düsseldorf wieder mehr als zwei Euro

Düsseldorf Autofahrer zahlen an den Düsseldorfer Tankstellen wieder mehr als zwei Euro für den Liter Super. Der Effekt der Preisbremse ist immer weniger spürbar. Auch im Städtevergleich ist der Sprit in Düsseldorf derzeit teuer.

Der Effekt der Benzinpreisbremse ist in Düsseldorf immer weniger spürbar. Am Mittwochvormittag lag der Preis für einen Liter Super zeitweise an allen Düsseldorfer Tankstellen höher als zwei Euro, wie ein Vergleich in Online-Portalen zeigte. Kurz nach 10 Uhr war der Preis bei der freien Tankstelle an der Ahnfeldstraße in Düsseltal mit 2,02 Euro am niedrigsten, das teuerste Benzin ließ sich für 2,10 Euro an der Esso-Tankstelle an der Mecumstraße in Bilk erstehen. Noch höher lag die SB-Tankstelle an der Kölner Landstraße als Ausreißer mit 2,24 Euro. Diese Informationen stammen aus dem Portal Ich-tanke.de. Die Tankstellen sind verpflichtet, in jeder Stunde online ihre Preise zu melden. Das soll Transparenz für Kunden ermöglichen.