Sternwallfahrt nach Köln Suitbertus-Schüler würdigen eigene Schulgeschichte

Das Gymnasium feiert in diesem Jahr sein 100-jähriges Jubiläum. „Für mich ist unsere Schule ein Ort, an dem wir miteinander leben und unser Leben teilen in allen Höhen und Tiefen“, so Haupt. „Hier werden junge Menschen groß.“ Blicke man auf die Geschichte des Gymnasiums, hatten die Schwestern, die damals die Schule gründeten, „durchaus einen emanzipatorischen und sozialen Ansatz“, sagt sie. Denn das Mädchen und Frauen Zugang zu Bildung haben, war im Jahr 1923 längst nicht selbstverständlich. Die Gründerinnen, die Clara-Fey-Schwestern, setzten sich zum Ziel, bedürftigen Kindern eine schulische Ausbildung zu bieten. Und so zogen 1923 die ersten Schülerinnen in das damalige Mädcheninternat ein. „Bis in die 50er-Jahre machte man den Abschluss in der zehnten Klasse“, berichtet die Schulleiterin. Erst 1960 habe es den ersten Abiturjahrgang gegeben. „Einige dieser Absolventinnen waren in diesem Jahr sogar beim Schulfest dabei.“