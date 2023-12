Wochenmarkt in Düsseldorf So gelungen ist die neue Südseite des Carlsplatzes

An der Ecke in Höhe der Bilker Straße (schräg gegen vom Café de Bretagne) ist ein platzartiger Bereich entstanden, der für Aktionen oder Stände aller Art genutzt werden kann. Dort war ein Baum eingesetzt worden, der wieder in die Baumschule gebracht wurde. Es werden bei den weiteren Umgestaltungen rund um den Markt im neuen Jahr jedoch mehrere neue Bäume gepflanzt.