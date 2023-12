Einkaufsstraße in Düsseldorf Gastro-Pavillons sollen gegen Leerstände auf der Süd-Kö helfen

Die Interessengemeinschaft Königsallee will mit neuen Ideen gegen die zunehmenden Leerstände auf dem südlichen Teil der Luxusmeile angehen. Andrea Greuner, Geschäftsführerin der IG Kö, denkt an vier Gastronomie-Pavillons auf der Seite des Kö-Grabens. Dafür würde sie im Vorgriff auf die ohnehin geplante Umgestaltung der Königsallee auch Parkplätze opfern. „Das würde die Aufenthaltsqualität in diesem Bereich der Kö deutlich erhöhen.“