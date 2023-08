Bauprojekt in Düsseldorf Südfriedhof bekommt ein neues Kolumbarium

(veke) In der Kapelle am Südfriedhof wird ein neues Kolumbarium mit 330 Urnenkammern entstehen. Das hat der Bauausschuss in Düsseldorf am Dienstag beschlossen. Der Trakt, in dem die Grabstätte entstehen soll, ist rund 100 Quadratmeter groß und besteht aus vier Räumen, die durch einen mittleren Haupttrakt erschlossen werden. Für die Nutzung als Kolumbarium seien die Räume „aufgrund ihrer hohen Decken, des vorhandenen Terrazzobodens und der denkmalgeschützten Bauweise einzigartig“, sagt Stadtkämmerin Dorotheé Schneider. „Die hohe Andachtsqualität der Räume ist für die Nutzung als Kolumbarium daher besonders geeignet.“