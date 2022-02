Freizeittipps in den Stadtteilen : Von Oldtimerschau bis zu einem Schloss

Mika Hahn, Center-Manager der Classic Remise in Düsseldorf, mit einem seiner Lieblingsautos, einem Rolls-Royce Silver Ghost von 1922. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf In den vier Stadtteilen Wersten, Hassels, Reisholz und Holthausen gibt es zu einiges zu entdecken. Unter anderem das im Jahr 1600 erbaute Elbroicher Schloss, das in einem ganz zauberhaften Park liegt. Und es gibt Oldtimer in Hülle und Fülle zu bestaunen.

Weil der Düsseldorfer Süden vieles zu bieten hat, stellen wir in unserer heutigen Serie fünf Tipps aus den Stadtteilen Wersten, Holthausen, Hassels und Reisholz vor.

1 Wer die große Halle der Classic Remise an der Harffstraße 110A betritt und nicht nur schauen (was ausdrücklich erlaubt ist), sondern was kaufen möchte, sollte seine Goldene Kreditkarte bereithalten: Dicht an dicht stehen sie da, die schönsten Autos, die je gebaut wurden. Und auch das Gebäude selbst ist nicht zu verachten, es ist ein denkmalgeschützter und liebevoll restaurierter Eisenbahn-Ringlokschuppen, so dass der Besucher überlegen muss, wohin er seine Augen nun wendet: Auf die Dachkonstruktion oder beispielsweise das Porsche-Modell, das einst James Dean fuhr. Wem das nötige Kleingeld fehlt, kann in der Restauration Mezzomar auch einfach nur eine Pizza essen, das geht bei jedem Kontostand. Infos unter www.remise.de/duesseldorf.

Info Vier von acht Stadtteilen des Stadtbezirks 9 Stadtbezirk Zum Stadtbezirk 9 gehören insgesamt neun Stadteile, darunter auch noch Benrath, Urdenbach, Itter und Himmelgeist. Serie Am kommenden Dienstag, 8. Februar, werfen wir in unserer Serie einen Blick nach Eller, Unterbach, Vennhausen und Lierenfeld

2 Etwas versteckt im Industriegebiet Kappeler Straße befindet sich ein Ort für alle, die gerne den Boden unter den Füßen verlieren. In der Trampolinhalle von Superfly kommen Anfänger und erfahrene Athleten, Kinder und Erwachsene gleichermaßen auf ihre Kosten. Schwingen, Springen, Hangeln und Klettern. Eine Besonderheit ist die X-Arena, die dem anspruchsvollen Hindernis-Parkours der Fernsehserie Ninja Warriors nachempfunden ist. Aber auch, wer nicht ganz so hoch hinaus will, kann sich auf den zahlreichen Trampolinen austoben oder vom Rutschturm direkt in das Schaumstoff-Bad eintauchen. Superfly Reisholz ist aktuell unter der 2G-plus-Regel geöffnet. Weitere Infos gibt es unter www.superfly.de/duesseldorf.

Im Superfly gibt es jede Menge sportlicher Herausforderungen. Foto: Anne Orthen (ort)

3 Auch der Südpark liegt genaugenommen auf der Grenze zwischen Bilk und Wersten. Das kann den Besuchern aber letztlich egal sein. Denn zu entdecken gibt es hier jede Menge auf dem Gelände der früheren Bundesgartenschau, vor allem auch für Familien. Eine große Anziehungskraft hat das Areal der Werkstatt für angepasste Arbeit um das Café Südpark, mit Hofladen und Minigolfplatz. Alle drei sind aktuell von Montag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr zugänglich. Wegen der Coronaschutzauflagen ist der dazugehörige Bauernhof mit seinem Streichelzoo jedoch geschlossen. Eine Alternative ist der Besuch des 2021 für 1,3 Millionen Euro sanierten Wasser-Spielplatzes „Vor dem Deich“ im Osten des weitläufigen Parks.

4 Fast 125 Jahre, bevor Kurfürst Carl Theodor (1724 bis 1799) geboren wurde, also der Mann, der das berühmte Benrather Schloss erbauen ließ, wurden im heutigen Stadtteil Holthausen die ersten Steine für den Bau von Schloss Elbroich aufeinander gelegt. Teile davon sind bis heute erhalten. Anders als das Benrather Schloss kann man das Holthausener Schloss bei einem Spaziergang durch den Elbroichpark, nur von außen betrachten, bald aber vielleicht auch von einer Außen-Gastronomie aus. Der Park gehört zu den schönsten und interessantesten Parkanlagen der Stadt.

1600 wurde mit dem Bau von Schloss Elbroich begonnen. Foto: Bretz, Andreas (abr)