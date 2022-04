Düsseldorfer Kandidaten im Süden : Peter Blumenrath

Düsseldorf Peter Blumenrath ist zwei Mal direkt in den Stadtrat gewählt worden. Jetzt will er es auch bei der Landtagswahl direkt ins Parlament schaffen. Das muss er auch – sein Listenplatz ist zu schlecht.

Wer ist das? Peter Blumenrath (37) ist ein Kind des Düsseldorfer Südens. Er ist in Wersten aufgewachsen und lebt an der Ickerswarder Straße. Nach dem Wehrdienst studierte er Versorgungstechnik und übernahm dann die Geschäftsführung des Familienbetriebs in vierter Generation. 2009 wurde er in die Bezirksvertretung 9, 2014 und 2020 direkt in den Rat gewählt. Er ist Vorsitzender des Umweltausschusses. In der CDU hat er rasch Karriere gemacht, er führt die CDU in Wersten, ist stellvertretender Kreisvorsitzender und im Landesvorstand. Den Wahlkampf von OB Stephan Keller hat er mitgesteuert. Die Freiräume für die Politik sind da, weil der Vater als Prokurist im Unternehmen ist und es mit Horst Cönen einen geschäftsführenden Mitgesellschafter sowie einen guten Meister gibt. Blumenrath ist Mitglied der Werstener und der Düsseldorfer Jonges. Er ist verlobt, im Oktober wird geheiratet.