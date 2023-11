Eine Reihe zu Leben, Sterben, Tod und Trauer Auseinandersetzung mit existenziellen Aspekten des Lebens

Neben dem Vortrag „Stille Trauer – laute Totenklage, Sterben, Tod und Trauer in verschiedenen Religionen und Kulturen“ von der Ethnologin Anne Artmeyer am Dienstag, 21. November, von 19.30 bis 21 Uhr im Benrather Cäcilienstift, Paulistraße 3, wird es auch einen Tag der offenen Tür im Hospiz von 11 bis 15 Uhr geben. Am Samstag, 25. November, startet die Leiterin des Hospizes Kerstin Artz-Müskens um 12 Uhr mit einem Vortrag. Dann ist es auch möglich, im Caritas Hospiz, Renè-Schickele-Straße 8 in Garath, den Alltag in einem Hospiz kennenzulernen.