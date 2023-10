Neuer Döner-Laden „Sucuk and Chill“ eröffnet in Düsseldorf

Als er damals nach der „Geschmacksexplosion“ bei „Sucuk and Chill“ nachfragte, warum es das Konzept denn nicht in Düsseldorf gebe, sagte man ihm: Mach‘s doch selbst. Gesagt, getan, Franchise-Vertrag gemacht. Kowalska und Embeli haben zusammen mehr als 100.000 Euro in die neue Filiale investiert, davon allein 10.000 Euro als Lizenzgebühr für Ozan und Mehmet Ceviriciözü. Die beiden Cousins sind Gründer der Kette „Sucuk and Chill“ und verdienen monatlich mit einem kleinen Prozentsatz an den Einnahmen des neuen Düsseldorfer Standorts mit. Nach diesem Franchise-Prinzip läuft es auch bei anderen Fastfood-Ketten wie Subway oder „Das Haus des Döners“.