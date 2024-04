Düsseldorfer Expertin „Für Cannabis haben wir keine Regeln“

Seit dem 1. April ist Cannabis in Deutschland legal – nun wird der Konsum zunächst stark ansteigen, sagt Petra Kindor. Sie leitet die Fachstelle Sucht beim Caritasverband in Düsseldorf. Im Interview erzählt sie, welche Vor- und Nachteile sie in der Legalisierung sieht und warum gerade junge Erwachsene gesellschaftliche Regeln für den Cannabiskonsum lernen müssen.