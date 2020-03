Kolumne Die Woche im Rathaus : Die Suche nach dem Verkehrs-Zauberer

Düsseldorf Düsseldorf sucht einen neuen Verkehrsdezernenten. Die Entscheidung könnte sich im Wahlkampf ziehen. Der oder die Neue muss kritische Fragen stellen. Zum Beispiel, ob einige der aktuellen Ideen rund um Park and Ride nicht Humbug sind.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Düsseldorf lässt sich die Verkehrswende etwas kosten: 10.705,62 Euro pro Monat plus Zuschläge, um genau zu sein. Dieses Gehalt erwartet den Verkehrsdezernenten. Am Montag endete die Bewerberfrist für den neu geschaffenen Posten, Interessenten sollten sich an die Personalberatung Russell Reynolds Associates wenden, die Oberbürgermeister Thomas Geisel eingeschaltet hat.

Laut Ausschreibung sucht die Stadt „zum nächstmöglichen Zeitpunkt“. Darüber, was das bedeutet, gehen die Meinungen auseinander. Offiziell betonen alle Beteiligten, dass die Zeit drängt. Der oder die Neue soll sich um das Reizthema Verkehrswende bemühen. Dass weniger Autos gut wären, bezweifelt niemand. Über den Weg dahin wird aber so heftig gestritten wie derzeit über nichts anderes – siehe Umweltspuren. Gesucht wird nun ein Experte, der Düsseldorf eine, so heißt es, „gesamtstädtische Verkehrsstrategie“ verpassen soll. Klingt vielversprechend, derzeit wird die Verkehrspolitik eher von viel Gerangel über viel Kleinklein bestimmt.

Hinter vorgehaltener Hand bezweifeln Rathauskenner, dass sich schnell was tut. Im September steht die Wahl an. Und der Posten ist hoch politisch. Es steht also die Frage nach dem Parteibuch des Bewerbers im Raum. An der zusätzlichen Stelle in der zweiten Führungsebene hinter dem Oberbürgermeister haben alle Lager ein Interesse. Der Posten wäre damit eine ideale Verhandlungsmasse für ein neues Bündnis im Stadtrat.

Falls Geisel noch vor der Wahl einen Bewerber ins Rennen schickt, ist Diplomatie gefragt – nicht die Stärke des Stadtchefs. In der Verkehrspolitik ist das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP längst kein Bündnis mehr. Ein parteiloser Bewerber könnte eine Option sein.

Wie viel Arbeit auf den Neuen zukommt, lässt sich derzeit in jeder Sitzung des Ordnungs- und Verkehrsausschusses erleben. Dort hält Cornelia Zuschke die Stellung, die 2016 die Bereiche Verkehr und Stadtplanung gemeinsam übernommen hatte. Eine Fehlentscheidung, muss man im Rückblick sagen. Ein so großes Resort ist aber in einer wachsenden Stadt nicht zu bewältigen, Zuschke würde sich über eine rasche Resort-Verkleinerung freuen. Bis das neue Dezernat startbereit ist, muss sie sich weiter den Unmut der wahlkämpfenden Politiker anhören, die gern alles und sofort hätten. „Wer Zauberei will, muss Zauberer einstellen“, entfuhr es ihr kürzlich.