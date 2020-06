Kostenpflichtiger Inhalt: Nach den Räumungen am Wochenende : Düsseldorf sucht Lösung für die Altstadt

Die Polizei räumte an Freitag und Samstag die Kurze Straße, weil sich dort zu viele Menschen vor den Kneipen versammelt hatten. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Spitzenbeamten debattieren am Dienstag über zusätzliche Regeln für das Partyviertel. Hintergrund sind die erneuten Räumungen am Wochenende. Viele Möglichkeiten stehen zur Debatte. Die Wirte beobachten die Diskussion gespannt.

Von Arne Lieb Redakteur für Kommunalpolitik in Düsseldorf

Die Stadtverwaltung sucht eine Antwort auf die erneuten Räumungen in der Altstadt am Wochenende. Am Montag trafen sich Vertreter aus diversen Ämtern, um die Erfahrungen des Wochenendes auszutauschen. Für Dienstagmorgen hat Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) die Dezernenten und einige Amtsleiter zum Spitzentreffen geladen. Es geht um die Frage, ob die Behörden mehr tun müssen, um eine Ausbreitung des Corona-Virus in dem Partyviertel zu verhindern.

Zu möglichen Neuregelungen will sich noch niemand äußern. Dazu kommt, dass die Verantwortlichen die Lage insgesamt nicht so heikel einschätzen, wie es die Bilder von den Polizeieinsätzen nahelegten. Ordnungsdezernent Christian Zaum hatte den Eindruck, dass sich die Besucher an vielen Stellen an die Schutzregelungen halten. Er spricht von „punktuellen Situationen“, um die man sich kümmern müsse.

Dazu gehört die Kurze Straße. Besonders im Fokus steht dabei der Inhaber der Brauerei Kürzer, Hans-Peter Schwemin. Drei Mal musste die Polizei räumen, weil sich zu viele Menschen vor seiner Hausbrauerei versammelt hatten. Die meisten standen zwar in der Straßenmitte, viele hatten allerdings einen Pappbecher mit Kürzer-Alt in der Hand. Die Stadt war vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, ein Verbot für den Außerhausverkauf von Alkohol durchzusetzen.

Schwemin sagt, er finde die Situation auch „unbefriedigend“. Das Problem sei aber, dass er derzeit nicht einmal halb so viele Menschen in den Laden und an die Tische lassen dürfe wie vor Corona. Dadurch müssten viele Leute draußen warten. „Die Gäste mögen uns, das wird jetzt als Problem gesehen.“

Oberbürgermeister Geisel hatte dem Gastronomen in Aussicht gestellt, dass er einen Biergarten an anderer Stelle zum Ausgleich erhalten könnte, um den Engpass zu vermeiden. Schwemin zeigt sich aufgeschlossen – und betont: „Wir wollen hier nicht als die Bösewichter dastehen.“ Auch die Sprecherin der Altstadt-Wirte, Isa Fiedler, blickt gespannt auf die Reaktion der Behörden. „Eine Räumung kann nur der letzte Schritt sein, jede andere Lösung wäre für uns begrüßenswert.“

Die Stadt hätte rechtlich viele Möglichkeiten, bis zu einer generellen Maskenpflicht oder Zugangsbeschränkungen. Die gerichtliche Pleite mit dem Alkoholverbot hat aber gezeigt, dass die juristischen Hürden hoch sind. Dazu kommt möglicherweise ein enormer Aufwand. „Eine Zugangsbeschränkung wäre enorm schwierig“, sagt Martin Volkenrath (SPD), der Vorsitzende des Ordnungs- und Verkehrsausschuss des Stadtrats. Er kennt die Probleme von der Einführung des Glasverbots an Karneval, das an allen Eingängen der Altstadt kontrolliert werden muss. „Für vier Tage kann man das gut machen, an jedem Wochenende wäre es ein gigantischer Aufwand“, sagt Volkenrath. Das Glasverbot habe auch den Vorteil, dass fast alle Besucher es befürworten. Aber was passiert, wenn massenweise Feiernde am Eingang der Altstadt abgewiesen werden?

Das Ordnungsamt hat derweil neue Details zu seinen Einsätzen am Wochenende veröffentlicht. In der Altstadt standen demnach nicht nur die Räumungen der Kurze Straße und der Freitreppe am Burgplatz an beiden Abenden an, sondern auch viele Kontrollen von Kneipen und Restaurants. In einem Club an der Bolkerstraße forderte der DJ am Freitagabend die Gäste über Mikrofon auf, sich sofort an die Tische zu setzen, als das Ordnungsamt kam. Die Einsatzkräfte entdeckten anschließend tanzende Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung an den Tischen und in den Gängen und stellten diverse andere Verstöße fest. In einer Cocktailbar trafen die Mitarbeiter auf sieben tanzende Gäste, zu denen die vorgeschriebenen Kontaktdaten fehlten. Da der Betrieb in der Vergangenheit bereits mehrfach aufgefallen war, wurde er geschlossen.

Auch im Rest der Stadt kontrollieren Streifen die Gastronomen. Besonders im Fokus ist immer noch der Medienhafen. Am Freitagabend bemerkten Mitarbeiter einen Terrassenausschank nach 2 Uhr, in einer Shisha-Bar fanden sich nicht nur diverse Verstöße gegen den Coronaschutz, sondern auch zu hohe Kohlenmonoxid-Werte.

Einen ersten Erfolg hat die Stadt Düsseldorf derweil vor dem Verwaltungsgericht erzielt: Die Meerbar im Medienhafen ist mit dem Versuch gescheitert, sich gegen eine verordnete Schließung zwischen 0 und 6 Uhr zu wehren. Der Laden war zweimal versiegelt worden, weil es dort illegale Tanzveranstaltungen gegeben haben soll. Die Geschäftsführung stellt die Sache anders dar. Die Entscheidung des Verwaltungsgerichts ist noch vorläufig.