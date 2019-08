Kinderschutz in Düsseldorf : Düsseldorf sucht Familien für Kinder in Not

Düsseldorf sucht Familien für Kinder in Not

Düsseldorf Sind Kinder im eigenen Zuhause gefährdet, springen Bereitschaftsfamilien ein und nehmen sie für eine begrenzte Zeit auf. Aktuell gibt es in Düsseldorf 40 solcher Fälle. Und neue Familien werden gesucht.

Krankheit, Drogenabhängigkeit, psychische Probleme oder Gewalt – nicht immer sind Familien in der Lage, sich um ihre Kinder zu kümmern. Aktuell gibt es in Düsseldorf 40 Fälle in der Familien-Bereitschaftsbetreuung. 15 Kinder sind in Kinderschutzfamilien der Awo Düsseldorf untergebracht, zwölf beim Pflegekinderdienst des Jugendamtes Düsseldorf, acht bei der Diakonie Düsseldorf und fünf beim Sozialdienst katholischer Frauen und Männer Düsseldorf (SKFM). „Wir haben ein hohes Interesse daran, diese Hilfeform in Düsseldorf auszubauen“, sagt Johannes Horn, Leiter des Jugendamtes.